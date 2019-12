Colisão faz três feridos em Coimbra

Uma colisão fez três feridos ligeiros durante a manhã deste sábado numa rotunda, em Coimbra.Os três adultos ficaram encarcerados mas "conscientes e orientados", segundo o Comandante das Operações dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.Os bombeiros procederam ao corte do tejadilho para retirar as duas mulheres e o homem que estavam presos dentro da viatura.As vítimas foram transportadas para o Hospital da Universidade de Coimbra.O acidente envolveu duas viaturas.A condutora da outra viatura foi assistida no local e recusou ser transportada para uma unidade hospitalar.O carro ainda se encontra no local, enquanto se aguarda a sua remoção da via.Em atualização