Colisão faz um morto e quatro feridos em Vagos

Uma colisão entre dois carros fez uma vítima mortal e quatro feridos – dois deles em estado grave -, na manhã desta terça-feira, na Gafanha da Boa Hora, em Vagos.

Devido à violência do embate, junto a um cruzamento na zona da localidade da Gafanha do Areão, uma das viaturas foi projetada contra uma casa devoluta. O automóvel foi atingido por pedras e pelos destroços do edifício, sendo que as três vítimas que estavam dentro do veículo, necessitaram de ser desencarceradas.

O alerta foi dado às 09h50. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Vagos, assim como o INEM e GNR – num total de 20 operacionais e oito viaturas.