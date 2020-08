Colisão fere quatro pessoas na EN 204 em Ponte de Lima

Uma colisão entre dois carros, na EN 204, em Poiares, Ponte de Lima, feriu quatro pessoas. As vítimas têm ferimentos ligeiros e estão a ser assistidos no local pelas equipas de socorro.



A aparatosa colisão obrigou as autoridades a fechar ao trânsito a EN 204, naquela zona, e não há previsão de quando o troço será reaberto.