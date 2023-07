Colisão frontal deixa dois feridos graves em Ponte de Lima

Dois homens com cerca de 30 anos sofreram ferimentos graves na sequência de uma violenta colisão frontal em Anais, Ponte de Lima. O acidente ocorreu pelas 18h54. As vítimas que seguiam num automóvel que circulava no sentido Braga/ Ponte de Lima e colidiu com uma roulotte que vinha atrelada a um carro vinha em sentido contrário.

As duas vítimas ficaram encarceradas e foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos.

A GNR investiga as causas do acidente.