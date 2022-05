Colisão frontal em Lagoa faz um ferido e corta EN125 em ambos os sentidos

Uma colisão frontal esta madrugada entre Estombar e Parchal, Lagoa, causou um ferido e obrigou ao corte da EN125, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.A vítima, um homem de 51 anos foi transportado para o Hospital de Faro, com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 04h38 e no local esteve os Bombeiros de Lagoa, INEM e PSP, obrigando à mobilização de 11 operacionais apoiados por oito viaturas, de acordo com a informação disponibilizada no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



A circulação na Estrada Nacional 125 já foi retomada.