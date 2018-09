Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal entre duas viaturas faz quatro feridos na Azambuja

Sinistro cortou a circulação rodoviária na Estrada Nacional 366, em Alcoentre.

17:05

Uma colisão frontal entre duas viaturas fez esta quinta-feira quatro feridos em Alcoentre, no concelho da Azambuja, Lisboa, e cortou a circulação rodoviária na Estrada Nacional 366.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 16h06.



As vítimas são dois homens e duas mulheres, tendo sido transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.



No local estiveram os bombeiros de Alcoentre.