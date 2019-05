Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal entre ligeiros em Mirandela provoca quatro feridos. Uma das vítimas é um bebé

Os feridos considerados ligeiros foram transportados por via terrestre para o Hospital de Mirandela e os mais graves para a Unidade Hospitalar de Vila Real.

Por Lusa | 17:26

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou esta quinta-feira dois feridos graves e dois feridos leves na Estrada Nacional (EN213) que liga Mirandela ao Cachão, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Os feridos considerados ligeiros, um homem e um bebé de cinco meses, foram transportados por via terrestre para o Hospital de Mirandela e os mais graves, duas mulheres de 30 e 50 anos, para a Unidade Hospitalar de Vila Real.



O alerta, segundo a página na internet das Autoridade Nocional de Proteção Civil (ANPC), foi dado às 15h18.



No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros de Mirandela e Vila Flor, apoiados por seis viaturas e pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.



A GNR tomou conta da ocorrência