Uma colisão frontal entre dois veículos, em Catraia de São Paio, Oliveira do Hospital, fez dois feridos na manhã desta terça-feira.O acidente aconteceu na estrada nacional 17. As vítimas deste acidente são os condutores dos carros que chocaram de frente. Tratam-se de uma mulher na com cerca de 50 anos e de um homem na casa dos 60. A mulher teve que ser desencarcerada, mas esteve sempre consciente neste processo.Assim que estabilizados, as vítimas foram levadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.