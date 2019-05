Colisão frontal mata jovem português emigrante no Luxemburgo

Um português de 25 anos morreu, ao final da tarde de quarta-feira, na sequência de uma violenta colisão ocorrida numa estrada do Luxemburgo.O trágico acidente ocorreu pelas 18h45, hora local (menos uma hora em Portugal), na Estrada Nacional 7, entre as localidades de Lipperscheid e Hoscheid.Marco, único nome para já conhecido da vítima, ainda tentou travar para evitar a colisão, mas sem sucesso. Os bombeiros e a polícia luxemburguesa confirmaram o óbito do jovem português no local.Na outra viatura seguiam dois homens. Foram ambos transportados para a unidade hospitalar mais próxima, com ferimentos considerados graves.Já foi aberto um inquérito judicial para apurar as causas do aparatoso choque que vitimou o jovem emigrante.