O condutor de um motociclo morreu ontem numa colisão frontal com um carro que tinha acabado de fazer uma ultrapassagem, na EN110, em Carvalhos de Figueiredo, Tomar.



A morte de Manuel Amendoeira, de 64 anos, residente em Asseiceira, foi confirmada no local. No carro seguiam duas mulheres, que ficaram encarceradas e foram transportadas para o Hospital de Abrantes com ferimentos considerados graves.

