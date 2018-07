Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal no IP3 destrói duas famílias

Professora perdeu controlo do automóvel, onde seguia com a sogra, e morreram as duas. No outro carro seguia um bebé.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Doença súbita ou distração de Eduarda Rodrigues, 65 anos, são as causas possíveis apontadas para o acidente da professora reformada que esta quarta-feira morreu ao volante do automóvel que circulava no sentido Coimbra-Viseu, no IP3, junto ao nó de Treixedo, em Santa Comba Dão. Perdeu o controlo do carro, atravessou-o em direção ao separador central, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com outro automóvel que seguia no sentido contrário. Com Eduarda estava a sogra, Cidália Coimbra, viúva de 90 anos, que também morreu logo no local.



As duas mulheres regressavam de Coimbra para Molelos, Tondela, depois de a mais velha ter realizado mais uma sessão de quimioterapia. No outro carro seguiam um bebé de poucos meses de vida, a mãe e os pais desta. O homem, condutor, e a mãe do menino sofreram ferimentos considerados graves.



Todos foram transportados para o hospital de Viseu. "À nossa chegada encontrámos as seis vítimas todas encarceradas. A nossa maior preocupação foi retirar as vítimas e de imediato proceder ao socorro. O óbito das duas mulheres foi confirmado no local pelo médico da VMER", explicou, ao CM, Rui Leitão, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão. Também os bombeiros de Tondela estiveram envolvidos no socorro, assim como a GNR de Viseu que recolheu indícios no local e está agora a investigar as causas do brutal acidente.



"Esta zona não é considerada crítica do IP3. É uma reta com boa visibilidade e com duas faixas de circulação para cada lado. Ainda assim, todo o cuidado é sempre pouco. Os colegas da investigação vão, com certeza, recolher todas as provas para conseguir decifrar o acidente", complementou depois o capitão Pedro Reis, do destacamento de Trânsito da GNR de Viseu. Este foi o primeiro acidente no IP3, em 2018, com registo de mortes na área de atuação da GNR de Viseu.



SAIBA MAIS

27

pessoas morreram no IP3 nos últimos dez anos. O número foi avançado pela GNR, que contabiliza ainda 75 feridos graves e centenas de feridos ligeiros. A estrada liga Viseu a Coimbra e não há alternativas.



Requalificação do IP3

O Estado prometeu obras de requalificação no troço do IP3. O que está prometido é um investimento de 134 milhões de euros para tornar o IP3 numa espécie de autoestrada, sem portagens. A má notícia é que as obras só devem acabar, na melhor das hipóteses, no ano de 2023.



Motorista morre em despiste de camião carregado de pedra

Um homem, de 63 anos, morreu ontem quando o camião em que seguia se despistou e tombou para uma ribanceira, na EM 595, entre Noura e Candedo, concelho de Murça. O camião transportava pedra e despistou-se ao entrar na curva conhecida por lugar do rebentão, abalroou os rails e entrou na ribanceira, imobilizando-se depois de percorrer 15 metros. O motorista, António Catalão, ficou encarcerado na cabine do camião, tendo a morte sido confirmada no local.



Dois emigrantes em coma após acidente em carro roubado

Dois emigrantes portugueses de Fafe, entre os 25 e os 30 anos, ficaram gravemente feridos num despiste, na A89, em Eyliac, França, na quarta--feira de madrugada. Seguiam num Citroën CX, em direção a Bordéus. Segundo as autoridades, a viatura tinha sido roubada durante a noite em Égletons. As vítimas estavam inconscientes, tendo uma delas sido transportada de helicóptero para o hospital.