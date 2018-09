Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal provoca cinco feridos na Marinha Grande

Acidente causou a interrupção da circulação do trânsito durante as operações de socorro e de limpeza da via.

Por I.J. | 09:00

Uma colisão frontal envolvendo dois carros, na avenida Vitor Gallo, na Marinha Grande, causou este domingo cinco feridos, que foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria.



O acidente ocorreu às 15h30 e causou ainda a interrupção da circulação do trânsito durante as operações de socorro às viaturas e de limpeza da via.



Para o local foram mobilizados 16 operacionais, dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e da Ortigosa, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Leiria e da PSP.