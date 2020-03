Colisão mata menino de 11 anos em Ansião

"À nossa chegada, havia pouca precipitação e a estrada estava algo escorregadia", disse ao CM o comandante Neves Marques, da corporação de Ansião.



A GNR já está a investigar.

Um despiste seguido de uma colisão brutal matou esta quarta-feira um menino de 11 anos, e deixou mais três pessoas feridas ao quilómetro 63 do IC8, em Maxial, Ansião.Emanuel, de 11 anos, estava no banco de trás do carro, onde seguiam também a mãe e a irmã, e não resistiu aos ferimentos causados pelo embate. A família ficou encarcerada na viatura, após esta ter caído a uma ravina, pouco depois das 08h50.A mãe do menor, Ilda Conceição, professora primária no concelho de Pombal, foi retirada do carro em estado grave. A irmã sofreu ferimentos ligeiros. Na outra viatura envolvida no acidente, uma carrinha de mercadorias, seguia uma mulher, de 30 anos, que ficou em estado de choque.Devido às marcas na estrada, as autoridades suspeitam de que um derrame de matéria orgânica possa ter reduzido a aderência ao piso.