Colisão mata motociclista em Santo Tirso

Vítima foi projetada e caiu de uma ravina onde acabou por morrer.

19:43

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo tirou a vida a um homem de 34 anos, na noite deste sábado, na Estrada Nacional 105, em Rebordões, Santo Tirso.



A vítima foi projetada e caiu de uma ravina onde acabou por morrer.



O motociclista era natural de São martinho do Campo, uma localidade próxima do local do acidente. O estrondo provocado pelo acidente que ocorreu pelas nove e quarenta alarmou os moradores daquela zona.



No local estiveram os Bombeiros Tirsenses, uma viatura do INEM bem com a GNR com elementos do Núcleo de Investigação ao Crime em Acidentes de Viação. O condutor da carrinha saiu ileso e foi levado pela GNR para o hospital para fazer testes ao sangue.