Colisão mata piloto e faz quatro feridos em Alter do Chão

Ricardo Lopes, de 37 anos, antigo campeão nacional de todo-o-terreno na sua categoria, morreu este sábado numa colisão entre dois carros, que fez ainda quatro feridos graves, três homens de 34 anos e um de 50.O acidente ocorreu, pelas 13h50, na EN369, junto a Seda, no concelho de Alter do Chão. A estrada liga a Ponte de Sor, onde residia a vítima mortal.Ricardo Lopes deveria ter competido na prova de todo o terreno Baja 500, que terminou este sábado em Portalegre, mas foi impedido por causa de uma dor nas costas, soube o. O óbito foi declarado no local do acidente.Os quatro feridos foram transportados para o Hospital de Portalegre. O socorro foi prestado por 31 operacionais, apoiados por 14 viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR.