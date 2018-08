Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão mortal no IC3 obriga ao corte da estrada em Penela

Acidente fez ainda quatro feridos, um deles é uma criança de sete anos.

07:54

Uma colisão entre um camião e um ligeiro de passageiros provocou esta madrugada, às 5h59, uma vítima mortal e quatro feridos no IC3 em Penela, Coimbra.



Entre os feridos, está uma menina de sete anos. A vítima mortal é uma mulher com cerca de 40 anos.



O IC3 encontra-se cortado e no local estão 19 bombeiros com oito viaturas.