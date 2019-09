Colisão na A2 em Almodôvar faz três feridos

Uma colisão entre dois carros ao quilómetro 181 da A2 em Almodôvar, concelho de Ourique, no sentido Sul-Norte, fez esta segunda-feira três feridos ligeiros.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Beja, o alerta foi dado às 06h16.No local estiveram os Bombeiros de Almodôvar, assim como a Brisa e a GNR.O acidente não obrigou ao condicionamento do trânsito.