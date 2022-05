Colisão na A22 perto de Albufeira faz um morto e deixa bebé ferido

Uma colisão entre dois carros ao quilómetro 42 da A22 entre o Nó de Algoz e Albufeira, sentido Portimão em direção a Faro, no Algarve, provocou a morte a uma mulher e ferimentos em três outras pessoas. Entre os feridos está uma criança de 23 meses que sofreu apenas ferimentos leves.Duas viaturas que seguiam no mesmo sentido colidiram e uma delas capotou, tendo ficado imobilizada na berma da estrada.As vítimas foram socorridas pelos bombeiros de Silves, INEM e Cruz Vermelha, num total de 29 operacionais e 16 veiculos e foram transportadas para o Hospital de Portimão e de Faro.Ao que oapurou, a via apenas ficou condicionada.A GNR investiga as causas do acidente.