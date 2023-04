Colisão na A3 entre seis carros provocou dois feridos

Uma aparatosa colisão entre seis carros, na A3, na noite de quinta-feira, provocou dois feridos e condicionou o trânsito durante mais de uma hora. O alerta foi dado cerca das 23h30 para o quilómetro 18,1, em Covelas, Trofa, no sentido Valença-Porto.



No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros da Trofa, com nove operacionais e três viaturas. As vítimas, uma foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, e a outra para o Hospital de Famalicão. As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.