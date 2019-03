Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão na A8 perto da saída para Loures faz cinco feridos

Duas das vítimas são feridos graves e foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria.

01:16

Uma colisão violenta com três carros perto da saída para Loures, sentido Norte-Sul, provocou na noite deste sábado cinco feridos, dos quais dois em estado grave.



Os dois feridos graves, com vários traumatismos, foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria e os restantes feridos, considerados ligeiros, recusaram transporte ao hospital.



A PSP está no local para averiguar as causas do mesmo.