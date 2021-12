Uma colisão rodoviária na Avenida Marginal, junto ao restaurante SAISA, deixou duas pessoas feridas com gravidade, esta terça-feira. O acidente aconteceu pelas 16h38m, no sentido Cascais-Lisboa. A estrada está cortada nos dois sentidos.



No local estão os Bombeiros de Paço de Arcos, o INEM e a PSP.





Ao que o CM apurou, as duas vítimas foram levadas em estado crítico para o Hospital de São Francisco Xavier.