Colisão na Ponte 25 de Abril faz um ferido e condiciona trânsito no sentido Almada-Lisboa

Uma pessoa ficou ferida esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras e um motociclo na Ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte.A vítima, condutora da mota, ficou com ferimentos considerados ligeiros.O trânsito esteve condicionado durante cerca de uma hora no sentido Almada-Lisboa.O acidente ocorreu cerca das 08h30.