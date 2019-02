Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão no centro de Lisboa faz dois feridos

Dois veículos comerciais ligeiros chocaram no cruzamento da Avenida do Brasil com a Avenida de Roma.

08:54

Duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira, numa colisão que envolveu dois veículos ligeiros de mercadorias, no centro de Lisboa.



O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida do Brasil com a Avenida de Roma, por volta das 6h28.



Pelas 8h30, o trânsito ainda estava condicionado no local, onde decorriam as operações para remoção dos veículos.



Os feridos foram encaminhados para unidades hospitalares mas o seu estado não é considerado grave.