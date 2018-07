Colisão perto da estação do Pragal faz sete feridos em Almada

Acidente aconteceu na Avenida Torrado da Silva e envolveu dois veículos ligeiros.

01:02

Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez sete feridos na Avenida Torrado da Silva, em frente à Estação ferroviária do Pragal, em Almada, esta noite de segunda-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Setúbal, do acidente resultaram sete feridos leves, sendo que dois tiveram de ser retirados pelos Bombeiros. Todos foram transportados para o Hospital Garcia da Orta.



A mesma fonte indicou que no local estiveram os Bombeiros de Almada, da Trafaria e de Cacilhas, assim como a PSP e o INEM, num total de 23 homens e nove veículos.



O alerta foi dado às 22h43.