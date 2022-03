Uma colisão entre três viaturas ocorrida esta segunda-feira, às 07h55, no IP3, em São Joaninho, Santa Comba Dão, provocou cinco feridos, dois deles graves.





O embate foi de tal forma violento que um dos veículos foi projetado para fora da via e ficou preso no separador lateral. As vítimas graves, uma mulher e um homem, eram os condutores de dois veículos, e ficaram encarcerados no meio da chapa batida. Só uma hora depois é que foram resgatados dos veículos e transportados para o Hospital de Viseu. Prestaram socorro 35 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR. A via esteve cortada duas horas.