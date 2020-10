Colisão provoca dois feridos em Grândola

A colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros provocou dois feridos, na Estrada Nacional 259, em Santa Margarida do Sado, no concelho de Grândola.As vitimas são dois homens, um foi transportado com ferimentos ligeiros para o serviço de urgência do Hospital de Beja, enquanto que o outro foi assistido no local pelas equipas dos bombeiros.Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas, a via esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos durante cerca de duas horas.O alerta foi dado cerca das 20 horas, e nas operações de socorro estiveram 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas, dos Bombeiros de Grândola e Ferreira do Alentejo.A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai investigar as causas do acidente.