Colisão provoca quatro feridos ligeiros em Sines

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, na A26-1, provocou esta sexta-feira, quatro feridos ligeiros, no sentido Vila Nova de Santo André - Sines.

Dois dos feridos foram apenas assistidos no local e os outros dois foram transportados pelos Bombeiros de Sines para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano.

O alerta foi dado às 15h01, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 13 operacionais, apoiados por 5 viaturas.

A VMER do Hospital do Litoral Alentejano também esteve no local.

A GNR ordenou o trânsito e tomou conta da ocorrência.