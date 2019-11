Colisão provoca seis feridos em Viseu

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida esta quarta-feira de manhã na EN229, via que liga Viseu a Sátão, provocou seis feridos, dois dos quais crianças de 6 e 7 anos. O acidente aconteceu às 08h30 numa zona de reta.Segundo apurou o, o choque deverá ter sido provocado pelo condutor do veículo que seguia no sentido Sátão-Viseu, que se terá distraído e invadido a outra faixa de rodagem, embatendo com violência no outro carro acidentado.As duas crianças ficaram encarceradas e foram consideradas feridos graves, não correndo risco de vida. A via esteve encerrada duas horas.