Colisão provoca um morto e dois feridos em Idanha-a-Nova

Uma colisão entre dois veículos ligeiros no concelho de Idanha-a-Nova provocou esta quarta-feira um morto e dois feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.De acordo com a fonte, o acidente ocorreu cerca das 11h22, na Estrada Municipal 557, que liga as localidades de Proença-a-Velha e Idanha-a-Nova.A vítima mortal era uma mulher de 70 anos, que não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido confirmado no local.O acidente provocou ainda ferimentos ligeiros em dois homens com 71 e 53 anos, que foram transportados para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.No local estiveram os Bombeiros de Idanha-a-Nova, com 12 operacionais e cinco veículos, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e duas patrulhas da GNR.