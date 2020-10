Colisão provoca um morto e um ferido em Odemira

A colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou esta noite um morto e um ferido ligeiro na Estrada Municipal 1123, em Almograve, concelho de Odemira.

A vitima mortal é o condutor de uma das viaturas, enquanto que o ferido ligeiro é o condutor da outra viatura. Em cada viatura circulava apenas o condutor, ambos do sexo masculino.

O ferido ligeiro foi transportado pelos bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O corpo da vítima mortal foi transportado para a morgue da mesma unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 21h56 e nas operações de socorro estiveram 14 operacionais, apoiados por 6 viaturas dos Bombeiros de Odemira e VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai investigar as causas do acidente.