Colisão rodoviária provoca cinco feridos em Sines

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, na Rotunda da Barbuda, em Sines, provocou este sábado, cinco feridos ligeiros, quatro adultos e uma criança.

Os quatro adultos, três homens e uma mulher, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A criança sofreu ferimentos considerados ligeiros, mas por falta de pediatria no Hospital do Litoral Alentejano, foi transportada com acompanhamento médico para o serviço de urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O alerta foi dado às 19h57 e nas operações de socorro estiveram 13 operacionais, apoiados por 6 viaturas, dos Bombeiros de Sines, Santo André e Santiago do Cacém.

Os bombeiros contaram com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.