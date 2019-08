Colisão violenta contra árvore provoca dois feridos graves

Dois homens ficaram gravemente feridos na sequência de um violento despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, seguido de colisão com uma árvore, na zona de Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira.O acidente ocorreu na noite de sábado, na estrada para Porto Carvalhoso, e estiveram envolvidos no socorro um total de 15 operacionais.As vítimas foram assistidas no local por elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira e do INEM, incluindo uma equipa médica, e transportadas para o Hospital de Faro.