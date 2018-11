Colisões na A4 fazem oito feridos

Menor de 12 anos entre os cinco feridos de um dos acidentes, em Matosinhos.

Por José Eduardo Cação | 09:42

Três despistes seguidos de colisões, na A4, provocaram oito feridos ontem à tarde na zona do Grande Porto. Em menos de duas horas, dois acidentes junto ao nó de S. Mamede de Infesta, Matosinhos, deixaram seis pessoas feridas. Um outro sinistro causou ferimentos em duas pessoas, em Baltar, Paredes.

Os acidentes ocorreram entre as 15h20 e as 17h45, o período do dia em que a chuva caiu com maior intensidade no Grande Porto. O primeiro entre dois carros e uma carrinha, no sentido Vila Real-Matosinhos, provocou ferimentos em dois homens, duas mulheres e um menor, de 12 anos. Foram assistidos no local por 22 operacionais de várias corporações e transportados para o Hospital de S. João, no Porto. O trânsito esteve condicionado - a circulação feita apenas pela faixa esquerda.

Pouco mais de uma hora depois, às 16h40, um segundo acidente, precisamente no mesmo local da A4, deixou ferida uma mulher de 32 anos. Foi assistida e transportada pelos bombeiros de S. Mamede de Infesta para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Por último, às 17h45, um terceiro despiste seguido de colisão, na mesma autoestrada na zona de Baltar, Paredes, provocou ferimentos a duas pessoas. Foram levadas ao hospital de Penafiel.



PORMENORES

Escapa de capotamento

Uma carrinha capotou após um despiste aparatoso, ontem à tarde, na avenida Combatentes do Ultramar, nas Taipas, Guimarães. O condutor, que era o único ocupante do veículo, foi assistido no local pelos bombeiros e não precisou de ir ao hospital.



Casal de idosos ferido

Um casal, de 94 e 93 anos, ficou ferido no despiste do carro em que seguia, ontem à tarde, na rua de Grijó, Porto. O veículo chocou contra a berma do passeio, rodopiou, capotou e embateu numa viatura que estava estacionada. As vítimas foram assistidas e transportadas para o Hospital de Santo António.