Colocação de alcatrão gera burlas e ameaças em Portimão

Os três homens, com idades entre os 22 e os 40 anos, foram constituídos arguidos pela PSP de Portimão por burlas relacionadas com obras, nomeadamente na colocação de alcatrão. Os suspeitos foram intercetados no final do mês passado e, segundo o Comando de Faro da PSP, estão já associados a uma dezena de situações semelhantes, um pouco por todo o País."Os suspeitos normalmente apresentam-se como sendo trabalhadores de uma empresa do ramo da construção, oferecendo serviços de pavimentação de áreas com alcatrão a valores muito inferiores aos praticados no mercado, justificado por sobras de outras obras de grande dimensão", alerta a PSP. Uma vez aceite a proposta, "os trabalhos são executados sem qualidade, sendo que no momento de contabilização dos metros de material aplicado, existe uma manipulação da contagem, apresentando valores de pagamento muito superiores aos inicialmente acordados".Segundo a mesma força de segurança, "os suspeitos recorrem depois, por vezes, à intimidação e ameaça das vítimas para exigirem os pagamentos indevidos". O grupo esteve hospedado no Algarve, nos meses de junho e julho, e a PSP suspeita que a sua atividade criminosa possa ser "superior àquela que as autoridades têm conhecimento". Por isso, solicita a todos os cidadãos que "eventualmente tenham sido vítimas deste tipo de burla, recentemente, que entrem em contacto com a PSP de Portimão".