Colocado em coma induzido jovem que esteve desaparecido em Esmoriz

O jovem de 22 anos que estava desaparecido desde domingo e que foi encontrado com vida na Barrinha de Esmoriz, Ovar, estava esta quinta-feira em situação estável, mas muito preocupante. O jovem de Guimarães foi colocado em coma induzido logo que deu entrada no Hospital de Santa Maria da Feira para evitar que o seu estado de saúde se agrave.









Por indicação médica ainda não terá prestado declarações e, esta quinta-feira, ainda não se sabia como é que o jovem desapareceu depois de ter assistido ao festival de música eletrónica Sound Waves, em Esmoriz, no sábado. Terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, a um quilómetro do recinto.

As buscas começaram no dia seguinte, com GNR e bombeiros a empenharem drones e equipas cinotécnicas. Viria a ser encontrado pelas 17h30 de quarta-feira. Foi um jovem, de 17 anos, empregado de mesa, que ouviu os gritos no meio do canavial, num local que já tinha sido alvo de buscas. David Almeida ainda o tentou resgatar sozinho, mas não conseguiu. Garante que o jovem tinha sinais de ter estado muito tempo na água.