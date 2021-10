Maria Batalhão e Armelinda Lima, as duas mulheres que segunda-feira morreram numa passagem pedonal na estação de Ovar, regressavam a casa, das compras, quando foram colhidas pelo comboio Alfa Pendular.As mulheres, de 65 e 67 anos, comadres, tinham aguardado a passagem de um comboio. Quando atravessavam a Linha do Norte não se terão apercebido da aproximação do Alfa na linha contrária. A PSP investiga as causas do trágico acidente.