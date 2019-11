Comandante da GNR denuncia penúria até agora negada pelo Comando-Geral e MAI

O comandante de um posto da GNR do Comando Territorial de Santarém está a causar incómodo junto dos superiores por ter exigido material operacional para os homens que lidera. O ofício elenca as faltas naquele posto de forma tão pormenorizada que deixa a nu as lacunas de material até agora negadas pelo Comando-Geral e pelo Ministro da Administração Interna.

"Na sequência das últimas ocorrências registadas e uma vez que o efetivo não necessita de comprar/adquirir material operacional individual para o desempenho da missão, solicita-se a esse Comando o seguinte material: 20 pares de algemas com porta-algemas e chaves em bom estado de funcionamento; 18 lanternas e cones de sinalização (apenas precisamos de 18 pois já temos quatro); 22 pares de luvas táticas, 22 embalagens de gás pimenta com bolsa; 22 coletes balísticos (12 tamanho L, dois tamanho XL, três tamanho M e cinco tamanho S; nota que este posto dispõe de cinco coletes , todos eles fora da validade) (...) 13 bastões de borracha com porta bastão; 12 coletes retrorrefletores; 16 fatos de chuva (...)", lê-se no documento enviado na sexta-feira pelo comandante de Posto ao comandante de Destacamento.

O pedido surgiu na sequência de declarações do ministro da Administração Interna e do primeiro-ministro, que negavam qualquer falta de material ou a necessidade dos operacionais pagarem do próprio bolso. O CM tentou obter esclarecimentos junto do Comando-Geral da GNR mas não obteve resposta.



Na quinta-feira, após a manifestação que juntou mais de 15 mil polícias em São Bento, o ministro da Administração Interna negou a falta de algemas e outro material nas forças de segurança.



É o valor em euros que um militar da GNR ou um agente da PSP aufere por mês no início de carreira. Eduardo Cabrita já prometeu um novo quadro remuneratório para o setor.



Entre 2017 e 2019 foram investidos mais de 15 milhões de euros na aquisição de cerca de 4 mil armas, 4 mil coletes balísticos e 29 mil fatos e outros equipamentos de proteção, segundo o MAI.