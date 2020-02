Comandante da PSP do Porto passa a liderar Unidade Especial de Polícia

O superintendente-chefe Paulo Lucas, até agora comandante da PSP do Porto, é o novo líder da Unidade Especial de Polícia (UEP), que congrega as subunidades de elite como o Grupo de Operações Especiais e o Corpo de Intervenção (que Lucas já chegou a chefiar).

Já Constantino Ramos, que era até agora comandante da UEP, será o novo Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança (UOOS) da PSP.

Os dois oficiais iniciam funções na segunda-feira, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna.

Paulo Lucas, de 53 anos, comandava a PSP do Porto deste agosto de 2018. Foi entre 2015 e 2018 oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Maputo, após três anos como Diretor Nacional Adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP. Foi ainda Secretário-Geral-Adjunto do Sistema de Segurança Interna e comandante da PSP da Madeira.

Constantino Ramos, de 54 anos, era comandante da UEP desde dezembro de 2013. Antes, tinha exercido as funções de comandante e de 2. comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Desempenhou ainda as funções de comandante da PSP de Viseu.