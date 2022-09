A corporação de Bombeiros Voluntários Sul e Sueste do Barreiro está preocupada com o facto de desde terça-feira não conseguir contactar o seu comandante, Acácio Coelho, apesar de já o ter tentado fazer por vários meios.

Acácio Coelho, nome ligado ao basquetebol do concelho do Barreiro, assumiu funções como Comandante do Corpo Activo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste em 2012.





Ao que o CM apurou, já foi dada informação do desaparecimento à PSP.