Comandante diz vaga de incêndios em Fafe foi "muito suspeita"

Cerca de dez ignições em quatro horas, durante a noite.

Por Secundino Cunha | 08:55

Sem mãos a medir. Mais de 200 bombeiros de diversas - quase todas - corporações do distrito de Braga foram poucos para atacar uma inusitada vaga de incêndios que assolou, na madrugada desta quinta-feira, o concelho de Fafe.



Em apenas quatro horas (o primeiro alerta surgiu por volta da meia-noite), foram registadas cerca de uma dezena de ignições nos mais díspares pontos do concelho, fazendo com que a corporação local ficasse rapidamente sem meios para atender a tantas solicitações.



"Isto foi muito suspeito, já que durante a noite não há sol para causar ignições naturais. Além disso, as ignições ocorreram umas a seguir às outras e a largas distâncias entre elas. Para ter uma ideia, este concelho tem mais de 200 quilómetros quadrados e registámos fogos no extremo norte e, minutos depois, no extremo sul", disse ao Correio da Manhã Gilberto Gonçalves, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe.



Os casos mais complicados foram os de Burgueiros, na freguesia de S. Gens, e ainda em Cheda, na Queimadela, tendo cada um deles chegado a ter mais de 70 operacionais no combate às chamas.



PORMENORES

Rescaldo até ao fim do dia

Ao final da manhã, todos os focos de incêndio, no concelho de Fafe, estavam totalmente dominados. Mas as operações de rescaldo decorreram ao longo de todo o dia, tendo terminado apenas às primeiras horas da noite de ontem.



Arcos e Alfândega da Fé

Um incêndio no Soajo, em Arcos de Valdevez, foi combatido por cerca de 80 bombeiros até ser dominado já na tarde de ontem. Em Alfândega da Fé, ao fecho desta edição, eram já quase duas centenas de operacionais a combater as chamas.