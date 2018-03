Comandante dos bombeiros de Ourique ferido em despiste

Capotamento de autotanque deixou Mário Batista em estado grave.

14:28

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, em Beja, ficou ferido com gravidade após o autotanque onde seguia ter capotado, esta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 12h00 locais, ao quilómetro 54 da Estrada Nacional 123.



Mário Batista, o único ocupante do veículo, encontrava-se a realizar uma viagem até Santana da Serra para transportar água potável para abastecimento público.



A vítima, de 39 anos, foi estabilizada no local e, mais tarde, transportada para o Hospital de Beja para receber o tratamento necessário.



A viatura ainda se encontra na zona de acidente. Visto às grandes dimensões, encontra-se no local um roboque especializado.



No local estiveram presentes nove operacionais, VMER do Hospital de Beja, a GNR e cinco viaturas.