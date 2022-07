Os comandantes da GNR – bem como diretores ou chefes de departamento – foram mandatados pelo Comando-Geral para aferir da veracidade das baixas médicas dos subordinados. A medida, que consta de um despacho do comandante-geral de 14 de junho e que entrou em vigor no início do mês, já está a causar polémica, com muitos militares a questionar o novo Regulamento do Serviço de Saúde da GNR - uma vez que basta um relatório do superior hierárquico sem qualquer fundamentação clínica para forçar a ida a uma junta médica da própria GNR para “julgar o grau de capacidade para o serviço” dos militares.









