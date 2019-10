Comandantes dos sapadores preocupados com aposentaçao dos bomberios aos 60 anos

Os comandantes dos bombeiros sapadores estão preocupados com a organização dos corpos de bombeiros profissionais depois de o novo estatuto ter aumentado a idade da reforma para os 60 anos, indicou esta quarta-feira a associação e o sindicato do setor.Para fazer uma análise da situação atual dos corpos de bombeiros, os comandantes dos bombeiros sapadores de todo o país vão reunir-se na quinta-feira em Lisboa num encontro "quase inédito, tendo a única reunião deste género acontecido há mais de 10 anos", refere a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP), que promove a reunião.Em comunicado, a ANBP/SNBP sublinha que o objetivo do encontro é reunir os contributos dos comandantes sobre os problemas dos corpos de bombeiros para que seja apresentado ao novo Governo uma proposta que "corrija as situações menos satisfatórias e que constam do estatuto dos bombeiros profissionais", nomeadamente a aposentação.O sindicato e associação consideram que o novo estatuto profissional relançou "a preocupação com a aposentação dos bombeiros", uma vez que a média de idade vai ser "muito elevada" e vai passar a existir "condicionamento da operacionalidade"."A reforma aos 60 anos acarreta problemas de organização", frisam, explicando que "os bombeiros em idade de reforma, mesmo sem condições físicas, são obrigados a continuar a exercer a profissão" e "a permanência destes operacionais, que não reúnem já todas as suas qualidades operacionais, impede o ingresso de novos operacionais".A ANBP/SNBP referem ainda que outra das preocupações dos comandantes está relacionada com a formação, que consideram que deve ser "uniformizada para que todos os bombeiros sapadores disponham das mesmas ferramentas e partilhem as mesmas práticas operacionais".