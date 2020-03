Comando acusado de matar outro conhece hoje a sentença

Deisom Camará, o soldado do Exército acusado de ter assassinado a tiro um outro, em setembro de 2018, no quartel dos Comandos, na Carregueira, deverá conhecer esta segunda-feira a sentença no Tribunal de Sintra.O militar, de 22 anos, é acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado por ter atingido, com um tiro de G3 no peito, Luís Teles, de 23 anos.Camará defendeu-se em julgamento dizendo que o outro soldado Comando lhe tirou a espingarda, quando estava de guarda ao paiol, e se suicidou. Tinha pólvora nas mãos.