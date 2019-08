Comando da GNR nega ilegalidade após polémica com cabos

O Comando Geral da GNR, que ainda não foi notificado da providência cautelar da ANAG com o objetivo de travar a transferência de cerca de 150 cabos, afirma que "os militares da GNR são colocados nos termos definidos no Estatuto dos Militares da Guarda e de normativos internos".Em resposta ao, a GNR explica que "os militares que concluem com aproveitamento cursos de promoção, reúnem condições de serem colocados por motivos de promoção quando esta se concretiza, independentemente da categoria (Oficiais, Sargentos ou Guardas)"."No caso em apreço, os militares que concluíram o Curso de Promoção a Cabo, integram um procedimento de colocação, que se materializa no dia 26. Este procedimento tem início com a colocação de cerca de 150 militares com o Posto de Cabo que têm pedidos de colocação pendentes (alguns desde 2013) e, por esta razão, direito de preferência na escolha de colocação relativamente aos militares recém promovidos".