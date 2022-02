Um militar Comando do Exército foi formalmente acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa por um crime de ofensa à integridade física qualificada, praticado durante a prova ‘Zero’ do 125º curso, no campo de tiro de Alcochete, em 2015.Esta acusação resulta de uma certidão extraída pelo MP antes da dedução da acusação contra os 19 arguidos do 127º curso, no qual morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu.