Luís Teles, 23 anos, foi encontrado morto em setembro com arma ao lado do corpo na Carregueira.

A morte de Luís Teles, um militar dos Comandos encontrado morto com um tiro na cabeça no quartel da Carregueira, Sintra, suscitou dúvidas desde o primeiro dia. O soldado foi encontrado junto ao paiol com uma arma ao lado do corpo, a 21 de setembro, naquilo que aparentava ser um suicídio. Mas a investigação da Polícia ...