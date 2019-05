Comandos para expulsar rebeldes na República Centro-Africana

Uma centena de capacetes azuis portugueses, maioritariamente Comandos, foram deslocados para a fronteira entre a República Centro-Africana (RCA) e o Chade, onde, na semana passada, o grupo armado 3R quebrou tréguas e massacrou 50 pessoas na cidade de Bocaranga.A força portuguesa em missão da ONU chegou terça-feira ao local e deve começar hoje as patrulhas.Segundo apurou o, o objetivo será proteger civis e expulsar os cerca de 150 elementos do 3R (um dos 14 grupos armados na RCA, que fazem extorsão e exploram minas e rotas de comércio).Esses grupos assinaram paz após os capacetes azuis portugueses terem dado uma "forte machadada" no mais ativo deles, a UPC, em janeiro, em Bambari - numa ação que oacompanhou no terreno.Nesse acordo de paz, Abbas Siddiki, cabecilha do 3R, foi nomeado "conselheiro militar especial" do primeiro-ministro da RCA.Fontes locais dizem que, na tentativa de sacudir responsabilidades, terá já entregado à ONU quatro seus comandantes locais como responsáveis pelo massacre de Bocaranga. Os Comandos já estiveram empregues em missão naquela cidade em 2017.Os portugueses atuam sob mandato da ONU para proteção dos civis e estão na RCA desde o início de 2017.