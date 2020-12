Combina negócio pela internet e fica sem três mil euros em ouro

O jovem, de 19 anos, pensava ter acertado um simples negócio para vender um anel em ouro a outro, de 23, na Amadora. Combinou através do OLX e foi ao encontro do ‘cliente’, a 11 de novembro. Mas, quando lhe mostrava o anel, surgiu outro homem, amigo do primeiro e também de 23 anos, que lhe apontou uma arma. Agredido, ficou sem três anéis, uma pulseira e um fio em ouro, no valor de 3 mil euros, e um telemóvel. A PSP, que deteve o primeiro ladrão dois dias após o crime, anunciou esta terça-feira a captura do segundo. Estão na prisão.





