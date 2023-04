Comboio Alfa Pendular abalroa mota e faz dois mortos no Cartaxo

Duas pessoas, que seguiam numa mota, morreram depois de serem abalroadas por um comboio Alfa Pendular, na passagem de nível de Santana, no concelho do Cartaxo. O comboio fazia a viagem no sentido Porto-Lisboa. O acidente deu-se pelas 17h00 desta quinta-feira.

Estão no local meios dos bombeiros e do INEM, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém.

Fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo, da Proteção Civil, referiu ao CM que a circulação de comboios está interrompida em ambos os sentidos.